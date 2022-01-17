الفلبين تدين عقوبة السجن ضد زعيمة ميانمار المدنية المخلوعة لمدة 4 أعوام أخرى

أدانت الفلبين الحكم بالسجن 4 سنوات، على الزعيمة المدنية المخلوعة في ميانمار أونج سان سو تشي، متهمة النظام العسكري باستغلال النظام القضائي لإسكات المعارضين السياسيين وسحق الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

وقال وزير الشؤون الخارجية تيودورو لوكسين جونيور، في بيان نقلته صحيفة فلبين ستار المحلية، اليوم الاثنين: "سأعمل مع زملائي في رابطة أمم جنوب شرق آسيا في الأسابيع القليلة المقبلة، لإيجاد تدابير لتخفيف معاناة شعب ميانمار والدفع من أجل الحوار بين جميع أصحاب المصلحة، ولا سيما سان سو تشي، وإحراز تقدم كبير في توافق النقاط الخمس".

وجددت الفلبين دعواتها للقيادة العسكرية في ميانمار للإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ودعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية والامتناع عن العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون، كما دعت مانيلا القيادة العسكرية إلى المشاركة في حوار شامل واستئناف عملية التحول الديمقراطي.

وقال لوكسين، إن مشاركة المبعوث الخاص في محادثات وقف إطلاق النار مع المنظمات المسلحة العرقية، هو تطور مرحب به "لكن هذه المحادثات يجب أن تشمل الجميع، وليس قلة مختارة فقط".