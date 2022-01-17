• عبدالدايم: الصالون حاضنة فنية مميزة ويتيح الفرصة للواعدين للتعبير عن أنفسهم وتجسيد أحلامهم وطموحاتهم

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 32 من صالون الشباب وتحمل شعار "الحلم.. أرض الواقع"، وينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، وذلك في قصر الفنون بساحة الأوبرا، وبحضور الدكتور عماد أبو زيد رئيس لجنة التحكيم، والدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين، ونخبة من الفنانين والنقاد والمهتمين.

وأشادت عبدالدايم بالأعمال المختارة التي تعكس الطاقات الإبداعية للشباب، وتضم أعمالا من مدارس واتجاهات فنية متعددة، قائلة إن "الصالون منذ ميلاده يعد حاضنة فنية مميزة تتيح الفرصة للواعدين فى هذا المجال للتعبير عن أنفسهم وتجسيد أحلامهم وطموحاتهم".

ووجهت عبدالدايم بمضاعفة جوائز هذه الدورة لتصبح قيمة الجائزة الكبرى 50 ألف جنيه، كما قررت استحداث جائزتي اقتناء لمتحف الفن المصري الحديث، وقدمت الشكر للدكتور خالد سرور رئيس القطاع، ولفريق العمل القائم على التنظيم والإعداد والتنفيذ، وحثتهم على مواصلة الجهد للمساهمة في تنمية الوعى وتطوير المجتمع من خلال القوى الناعمة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد سرور رئيس القطاع، أن صالون الشباب أحد الروافد الهامة للحركة التشكيلية المصرية من خلال ما يفرزه من مواهب واعدة لاستمرار مسيرة الإبداع، لافتا إلى أنه نجح خلال دوراته السابقة في الكشف عن أسماء بات أغلبها حاليا نجوما بارزة في سماء الفن التشكيلي، وأضاف أن الدورة 32 تتجدد فيها الدوافع والتحديات أمام شباب واثق من قدراته على تقديم ذاته.

يذكر أن الدورة 32 من صالون الشباب تقدم للمشاركة بها 640 فنانا بـ751 عملا، وقامت لجنة التحكيم والفرز باختيار 196 فنانا، بإجمالي 210 أعمال فنية في مجالات (التصوير – النحت – الرسم – الخزف – الجرافيك – التجهيز في الفراغ – الفنون الرقمية – الميديا)، وجاءت جوائزها كالتالي:

الجائزة الكبرى قيمتها 50 ألف جنيه، وحصل عليها أحمد منصور ويارا ياسر مكاوي.

جوائز الصالون وقيمة كل جائزة 30 ألف جنيه:

- مجال التصوير مناصفة بين أحمد شعبان أبو العلا وأحمد عبدالحميد الشافعي.

- مجال النحت مناصفة بين منة الله عادل أحمد وميسون مصطفى الزربة.

- مجال الرسم مناصفة بين سلطان أحمد أحمد وسميحة محمد تهامي.

- مجال الخزف مناصفة بين دعاء عيد إبراهيم ومحمود رشدى جابر.

- مجال الجرافيك مناصفة بين أميرة سعد محمد وروضة نو الدين علي.

- مجال تجهيز في الفراغ مناصفة بين آلاء عبدالقادر مغازي وهاجر أحمد سيد.

- مجال الفنون الرقمية "تصوير ضوئي- كمبيوتر جرافيك" مناصفة بين ريهام مصطفى درويش وهبة محسن الكتبي.

- مجال الميديا "فيديوآرت- فنون تفاعلية" مناصفة بين علي رشدي علي ومصطفى محمود عامر.

الجوائز التشجيعية 2 جائزة، وقيمة كل جائزة 15 ألف جنيه، وفاز بها:

- الأولى مناصفة بين أحمد محمود سليمان "تصوير" وسارة عبدالرحمن شريب "تجهيزات في الفراغ".

- الثانية مناصفة بين سارة ماهر قاسم "نحت" وهاجر رجب محمد "خزف".