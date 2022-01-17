الصحة: الإصابة بالبرد العادي لا تمنع الحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر تستقبل العلاجات الجديدة لفيروس كورونا والتي تعاقدت عليها الوزارة، خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري، مشيرًا إلى حصول 5 شركات مصرية على المادة الخام لتصنيع أدوية كورونا.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الشركات المصرية في انتظار الموافقة النهائية من هيئة الدواء المصرية، موضحًا أن تجارب الثبات لن تستغرق أكثر من 3 أسابيع.

وأشار إلى أن الوزارة لا ترسل رسائل إلا للمواطنين الحاصلين على الجرعات التعزيزية، قائلًا إن الراغبين في الحصول على الجرعة الأولى يسجلون على الموقع الرسمي ويتمكنون من خلاله تحديد الأماكن القريبة من محل السكن واختيار الموعد المناسب لهم.

ولفت متحدث الصحة إلى أن المواطنين بإمكانهم التوجه إلى مراكز التلقيح الموجودة داخل محطات المترو والقطارات وأماكن التجمعات للتسجيل والحصول على اللقاح في نفس الوقت، متابعًا أن المراكز تخبر المواطن بموعد الحصول على الجرعة الثانية في نفس المكان.

وذكر أن الفترة البينية ما بين الجرعتين الأولى والثانية تختلف بناء على الشركة المصنعة للقاح، لافتًا إلى ان المصاب بفيروس كورونا يستطيع الحصول على لقاح «كوفيد – 19» بعد شهر من الإصابة.

وبسؤاله عن إمكانية تلقي المواطن للقاح كورونا إذا كان مصابًا بدور برد عادي، أجاب متحدث الصحة: «إذا كان الشخص متأكدًا من إصابته بالبرد العادي فالأمر لا يمنع الحصول على لقاح كورونا».