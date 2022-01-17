فينجادا: لست مسؤولا عن قرار عودة غريب لتدريب المنتخب الأولمبي

صرح نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، بأن أحمد مجاهد رئيس الجبلاية السابق، صاحب قرار عودة شوقي غريب لتدريب المنتخب الأولمبي.

وقال فينجادا في تصريحات عبر قناة "المحور": "شوقي يمتلك تاريخًا كبيرًا مع المنتخبات الوطنية وخبرات واسعة، وإعادة تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي وارد في كرة القدم".

وأضاف: "نقيم الأمور بما في صالح المنتخبات الوطنية، بعد مشاركة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو انتهى عقده بشكل طبيعي".

وواصل: "مصر لديها مدربين كثر رائعين قادرين على تدريب المنتخب الأولمبي، ولكن التوقيت كان له عاملًا في إعادة شوقي غريب، فضلًا عن الخبرات".

وأردف: "ولكني لست مسؤولًا عن التعاقد مع شوقي غريب وإعادة تعيينه مرة أخرى، أنا أبديت رأيي في الأمر فقط، رأيت أن اختياره جيد، ولكن القرار النهائي كان لأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة حينذاك".

واختتم: "رأيي في الأمور التعاقدية، يأتي كاستشاري فقط، لكن القرار النهائي يبقى لأعضاء الاتحاد انفسهم".