بوركينا فاسو تتعادل مع إثيوبيا وتصعد لدور الـ16 الأفريقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون بعد تعادله مع نظيره الإثيوبي 1 /1 اليوم الاثنين في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

وتقدم سيريل بايالا بهدف لبوركينا فاسو في الدقيقة 24 ثم أدرك جيتانيه كيبيدي التعادل لإثيوبيا من ضربة جزاء في الدقيقة 50.

ورفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف فقط على منتخب الرأس الأخضر صاحب المركز الثالث وتذيل منتخب إثيوبيا المجموعة بنقطة واحدة.

وبعد مضي عشر دقائق من بداية المباراة كاد منتخب إثيوبيا أن يتقدم بهدف عبر تسديدة قوية من جيتانيه كيبيدي لكن حارس بوركينا فاسو فريد أويدراوجو أنقذ الموقف ببراعة.

ورد منتخب بوركينا فاسو بهجمة سريعة انتهت بتسديدة من عيسى كابوري لكن الحارس الإثيوبي تيكليماريام شانكو وقف له بالمرصاد.

وجاءت الدقيقة 24 لتشهد هدف السبق لمنتخب بوركينا فاسو بعد تمريرة طولية من أداما جويرا إلى سيريل بايالا على حدود منطقة الجزاء ليسدد من فوق الحارس تيكليماريام شانكو إلى داخل الشباك.

وكاد جيتانيه كيبيدي أن يدرك التعادل لإثيوبيا في الدقيقة 35 عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس فريد أويدراوجو أبعد الخطر عن مرماه.

ومرت الدقائق الأخيرة دون أن تشهد جديد لينهي منتخب بوركينا فاسو الشوط الأول متقدما بهدف.

وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني حصل منتخب إثيوبيا على ضربة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد ضد اللاعب ستيف ياجو، ليحرز منها جيتانيه كيبيدي هدف التعادل.

وأوشك رمضان يوسف على تسجيل الهدف الثاني لإثيوبيا في الدقيقة 55 بتسديدة بعيدة المدى لكن حارس بوركينا فاسو كان يقظا.

وتراجع إيقاع اللعب كثيرا في أخر نصف ساعة من المباراة مع إجراء كل فريق ثلاثة تبديلات، لكن دون حدوث أي جديد على مستوى النتيجة لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.