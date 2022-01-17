الحوثيون: استهداف الإمارات بـ5 صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء اليوم الإثنين، أن قواتها "استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومصفاة النفط في المصفح وعدداً من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة".

وأوضح الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحفي بثته قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة: "أن هذه العملية التي أطلق عليها عملية إعصار اليمن نفذت بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة".

وحذر سريع من وصفها بـ "دول العدوان"، في إشارة إلى قوات التحالف الداعم للشرعية، من أنها "ستتلقى المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة".

كما حذر سريع الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في "دولة العدو الإماراتي بالابتعاد عن المواقع والمنشآت الحيوية حفاظاً على سلامتهم".

وتابع الناطق العسكري باسم الحوثيين قائلا: "لن نتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة".

وأكد سريع أن هذه العملية تأتي رداً على ما وصفه "بالعدوان" على بلاده.

وفي وقت سابق اليوم، شهدت إمارة أبوظبي، انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

واتهمت أبوظبي، جماعة الحوثي، باستهداف مناطق ومنشات مدنية على الأراضي الإماراتية، مؤكدة "احتفاظها بحق الرد".