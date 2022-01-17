عقدت لجان مجلس الشيوخ مجموعة من الاجتماعات المختلفة، حيث اتعقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء أسامة منتصر، لمناقشة الدراسات المقدمة بشأن الأبعاد الإحصائية للإدمان، بحضور ممثلي الحكومة.

كما عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام، بشان زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفي الجامعي بمحافظة الإسماعيلية.

عقدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، اجتماعا لمناقشة تحليل وقياس حجم التغير في الواردات المصرية من حيث الأعلي تكلفة (فاتورة الاستيراد) خلال الفترة من 1\1\2016 إلي 30\ 9\2021، والوقوف علي أهم السلع التي تؤثر علي فاتورة الاستيراد، بحضور ممثلي الحكومة.

وكانت قبلها قد أصدرت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، مجموعة توصيات عقب مناقشتها للقضية السكانية، منها قيام اللجنة بإعداد دراسة وافية لهذه القضية التي تمس الأمن القومي، وتغطية كافة جوانبها الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وخروج هذه الدراسة بشكل يضع حلولاً جذرية و منطقية وقابلة للتطبيق للسيطرة على عواقب هذه المشكلة.

وسادت حالة من الإجماع خلال الاجتماع على أن هناك أكثر من عشرين جهة معنية بهذه القضية دون أي تنسيق بينهم مع تفتيت الموازنة المخصصة بينهم، دون إدراك لأي نتائج على أرض الواقع،حيث صرحت من جانبها الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأنه لابد من اللامركزية في حل القضية السكانية، ويجب وجود نائب لكل محافظ مختص بهذا الملف تحديدا "الملف السكاني".