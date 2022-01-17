صدور الطبعة الثانية من كتاب هوامش في المدن والسفر والرحيل للكاتبة عائشة سلطان

صدرت حديثًا الطبعة الثانية من كتاب "هوامش في المدن والسفر والرحيل" للكاتبة الإماراتية عائشة سلطان، عن الدار المصرية اللبنانية، والتي تشارك ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 والمقرر عقدها نهاية الشهر الجاري.

تأخذنا الكاتبة في رحلة تنطلق من دبي القديمة وشوارع "الفريج"، حيث نشأت وحكاوي جدتها، إلى مطارات عواصم العالم.

تتحرك الكاتبة بين السطور برشاقة من اعتاد التنقل تحت سماوات مختلفة، فتكتشف – كقارئ – أنك ترى المدينة من زاوية مختلفة وعين أخرى حتى لو كنت من أهلها؛ فتحت سماء القاهرة تقرأ عن شوارع تسير فيها يوميا لكنك لا تلتفت لمواطن جمالها كما تتحدث عنها المؤلفة. من القاهرة وبيروت وذكريات الكويت، إلى براغ وميونخ وبروكسل، جندول فينيسيا وقت الغروب وقصص الحب في فيرونا، تاريخ اسطنبول وسخونة الهواء في بانكوك. حقائق لن تعرفها إلا بالسفر؛ فالمدن لا تجامل عشاقها، ولا تلتفت لمزاجك، لكنها تعلمك الحكمة. هل يغيرنا السفر أو المناخ، هل للمدن ذاكرة أو رائحة؟ أسئلة وإجابات لن ترد لخاطرك إلا إذا كنت تطل من شباك الطائرة.

عائشة سلطان: إعلامية وناقدة إماراتية. تولت القسم الثقافي بصحيفة البيان كما ترأست إدارة البرامج السياسية بتلفزيون دبي. تكتب عمودًا يوميًّا في صحيفة البيان منذ أكثر من 20 عامًا. عضو في لجان تحكيم جوائز أدبية وصحفية عديدة كالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) وجائزة الصحافة العربية. عضو مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم ونائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. صدر لها: "أبجديات" و"شتاء الحكايات في مديح الذاكرة".

ستجدون الكتاب متوفرًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب.