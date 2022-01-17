قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن العمل يجري على قدم وساق لزراعة صحراء سيناء وتحويلها من اللون الأصفر إلى اللون الأخضر، وذلك من خلال زراعتها بالمحاصيل المختلفة من الخضروات النظيفة والآمنة على البيئة وصحة المواطنين.



وأوضح أن إجمالي الحصر الزراعي بالمحافظة لعام 20236198 فدانا، بمعدل نمو يبلغ نحو 2176 فدانا، بنسبة 6.4 %، وهذا يدل على أن معدل الزيادة مستمر في التصاعد خاصة عقب إنشاء البحيرات والسدود الصناعية ضمن مشروع حماية محافظة جنوب سيناء من أخطار السيول، والتي تخزن كميات كبيرة من المياه كل عام، هذه المياه تستخدم في أغراض الزراعة.



جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال الجولة التفقدية التي قام بها وكيل وزارة الزراعة، لمتابعة الزراعات الشتوية بمشروع الصوب بمزرعة التعمير.



وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن التربة في جنوب سيناء خصبة، وتصلح لزراعة كل المحاصيل الزراعية، وبذلك أصبحت جنوب سيناء تمتلك كل المقومات الزراعية التي تجعلها من المحافظات المصدرة للمنتجات الزراعية الطازجة والأورجنيك.



وأشار إلى أن أهم المحاصيل التي يجري زراعتها بالمحافظة هي "الزيتون، والمانجو، والعنب، والتين، والنخيل، والرمان، والبرتقال، والليمون، واليوسفي، والجوافة، والمشمش، والكمثرى، والتفاح، والبرقوق، واللوز والفستق، والجوجوبا، والفول البلدي، والخضروات الصيفي، والقمح، والشعير، والبرسيم الحجازي".