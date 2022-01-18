أسواق المال تعيد النظر في توقعاتها بشأن زيادة الفائدة الأوروبية

أعاد المتعاملون في أسواق المال النظر في توقعاتهم بشأن إقدام البنك المركزي الأوروبي على زيادة الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسواق المال راهنت لفترة وجيزة اليوم الاثنين على احتمال زيادة سعر الفائدة الأوروبية بمقدار 10 نقاط أساس في سبتمبر المقبل، وذلك لأول مرة خلال منذ انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون منذ أكثر من شهر. ولكن المتعاملون عادوا إلى المراهنة على زيادة الفائدة الأوروبية بمقدار 10 نقاط أساس خلال أكتوبر المقبل، على أن يتم زيادة الفائدة مرتين بنفس القدر خلال فبراير ومارس من العام المقبل.

تأتي التوقعات بشأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي في أعقاب تزايد التوقعات بزيادة سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال مارس المقبل.

وفي مؤتمر للمحللين الاقتصاديين، قال جامي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورجان تشيس الأمريكي يوم الجمعة الماضي إن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد يرفع سعر الفائدة الرئيسية سبع مرات لكبح جماح التضخم المرتفع في الولايات المتحدة.

كما يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي زيادة الفائدة الأمريكية 4 مرات خلال العام الحالي بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة.