محافظ الفيوم يتفقد مشروعات تطوير العاصمة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، مشروعات تطوير العاصمة، وكذا تطوير وتجميل عدد من الشوارع والميادين، ضمن خطة المحافظة لتطوير أحياء العاصمة.



جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من الجهاز التنفيذي بمجلس مدينة الفيوم.



بدأت جولة المحافظ الميدانية بتفقد أعمال التطوير والتجميل بشارع عباس العقاد بمنطقة الجامعة، وكذا أعمال تعلية مطابق غرف الصرف الصحي بتلك الشارع تمهيداً لرصفه، فضلاً عن تفقد أعمال التطوير بميدان رفعت عزمي، وشارع مجمع المصالح تمهيداً لرصفة.



كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها بالمحور المروري الجديد بشارع بحر دار الرماد، والتي تبدأ من تقاطع طريق القاهرة دار الرماد وصولاً لمنطقة الحلافي بمدينة الفيوم، بطول يصل إلى 1 كم، وعرض 24 مترا، فضلاً عن رصف 2,5 كم متر امتداد لذلك المحور؛ لتيسير الحركة المرورية بميدان المسلة أحد أهم ميادين المحافظة.



ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من تنفيذ خط مياه الشرب بالمحور، فضلاً عن تركيب أعمدة الإنارة بالمحور الجديد.



كما شملت الجولة تفقد الأعمال النهائية لتطوير منطقة السواقي، وشارع البحر، تمهيداً لافتتاحه، واستمع المحافظ من المهندس المسئول لشرح حول مراحل التشطيب والتجميل، ووضع النصب التذكاري بالميدان، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة.