موسكو تنفي مشاركتها في تسليح أطراف النزاع في أفغانستان

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن روسيا لم ولن تشارك أبدًا في تسليح أطراف النزاع في أفغانستان، نافيةً تقارير أمريكية بشأن توريد أسلحة روسية لجبهة المقاومة الوطنية الأفغانية.

وأضافت الخارجية، في بيان، اليوم: "روسيا لم تشارك بأي شكل من الأشكال ولن تشارك في تسليح الأطراف الأفغانية المتحاربة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، في نسختها باللغة الإنجليزية.

وتابعت: "نحن مقتنعون بأن إمداد أطراف النزاع بالسلاح لن يساهم في استقرار الوضع في أفغانستان، بل على العكس، سيؤدي إلى تفاقم الخلافات بين الأفغان، المشحونة بالتحريض على حرب أهلية على أسس عرقية".

وأكدت الخارجية أن مثل هذا السيناريو يتعارض بشكل جذري مع مصالح روسيا.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت مزاعم لخبراء أمريكيين حول توريد أسلحة روسية لجبهة المقاومة الوطنية الأفغانية في ولاية بنجشير.