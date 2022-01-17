اشتية يأمل نجاح محادثات الفصائل في الجزائر بشأن المصالحة

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، عن أمله في نجاح محادثات الفصائل الفلسطينية في الجزائر، والوصول إلى توافق يؤدي إلى طي صفحة الانقسام.

وأكد اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله على ضرورة العمل بروح الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والعمل مع أصدقائنا في العالم للضغط باتجاه عقد مؤتمر دولي للسلام يفضي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة".

وبدأت وفود فصائل فلسطينية في الوصول إلى الجزائر منذ يومين، على أن تجري محادثات منفصلة مع المسؤولين الجزائريين تمهيدا لإجراء حوار مشترك فيما بينها، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون.

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007، فيما فشلت عدة اتفاقيات وتفاهمات أغلبها بجهود مصرية في وضع حد للانقسام.

ومن جهة أخرى، رحب اشتية بتصريحات السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل توماس نايدز، التي قال فيها إنه "لن يزور المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بأي حال من الأحول".

وأكد أن هذه التصريحات تأتي في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية، داعيا الإدارة الأمريكية للضغط من أجل وقف الاستيطان وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، باعتبار الأمرين يساهمان بشكل مباشر في الحفاظ على حل الدولتين الذي تؤمن وتنادي به الإدارة الأمريكية الحالية.