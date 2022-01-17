الصين تتبرع بـ 4 ملايين جرعة من لقاحات كورونا إلى رواندا

كشف السفير الصيني في رواندا، راو هونج وي، اعتزام بلاده التبرع بـ4 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، لدولة رواندا خلال عام 2022؛ لمساعدتها في الوصول بنسبة التطعيم بين مواطنيها إلى 70% من إجمالي السكان.

وبحسب وسائل إعلام رواندية محلية، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء في مكالمة هاتفية بين الدبلوماسي الصيني ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الرواندي، فينسينت بيروتا؛ والتي سلط خلالها السفير هونج وي الضوء على تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج خلال مؤتمر التعاون الصيني-الأفريقي الذي عقد مؤخرا بتقديم مليار جرعة من لقاحات كورونا لمساعدة الدول في مواجهة الجائحة.

وهنّأ السفير الصيني حكومة رواندا على نجاحها في تطعيم 40% من إجمالي السكان خلال العام الماضي، بينما أشار الوزير الرواندي إلى أهمية المساعدة الصينية في تحقيق هدف الوصول بنسبة التطعيم 70% في منتصف العام الجاري.

يُذكر أن الصين قدمت حتى الآن ما يزيد عن ملياري جرعة من لقاحات فيروس كورونا لأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية بنهاية عام 2021، لتصبح بذلك أكبر موردي لقاحات كورونا على مستوى العالم.