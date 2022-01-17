تنسيقية شباب الأحزاب: تبني القيادة السياسية توصيات منتدى شباب العالم يخدم الإنسانية

تمَّنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبني القيادة السياسية التوصيات المختلفة التي خرجت عبر جلسات وورش عمل منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة؛ ليكون ترجمة حقيقية لكافة الجهود والمناقشات التي قام بها الشباب من مختلف أنحاء العالم بهدف خدمة الإنسانية.

وذكرت التنسيقية - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه على مدى الأيام الماضية، شاركت التنسيقية في فعاليات منتدى شباب العالم، ويأتي ذلك في إطار حرصها على المشاركة في إحدى أهم منصات الحوار الشبابية ذات الطابع الدولي.

وأشادت التنسيقية بما قام به المشاركون في المؤتمر وما خرج عنه من توصيات، مقدمة شكرها العميق للجنة المنظمة للمنتدى وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب على ما بذلوه من جهد كبير في التنظيم والإعداد؛ ليخرج المنتدى بصورة تعكس قدرة الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة على استضافة وتنظيم حدث بهذا الحجم والأهمية.

يُشار إلى أن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم عقدت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "العودة معًا"، حيث استضاف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات إفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، واستمرت الفعاليات حتى 13 يناير الجاري.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يُقام بمدينة شرم الشيخ، وانطلق عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

ح م ز/ م م ر