محافظ الغربية يتفقد سير الأعمال بمشروع الفلك

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، مشروع الفلك بكفر الزيات، والذي يُعد أحد المشروعات المجتمعية الفريدة في مصر والشرق الأوسط، حيث تم إطلاقه في ضوء دراسة علمية متطورة لخدمة شريحة هامة من ذوي القدرات الخاصة، وتحديداً ذوي الهمم من أبطال متلازمة "داون" وسيتم افتتاحه نهاية مارس المقبل.

وقام نيافة الأنبا بولا، أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، باصطحاب المحافظ ونائبه في جولة لتفقد تطور الأعمال بمباني المشروع، حيث أعرب المحافظ عن فخره بإقامة مثل هذا المشروع على أرض الغربية، والذي يهدف لدمج ذوي القدرات الخاصة من أصحاب متلازمة "داون" في المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل.

ويأتي ذلك المشروع تماشياً مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والدمج لذوي القدرات الخاصة للوصول للحياة الكريمة.

من جانبه أشار الأنبا بولا إلى أنه تم تنفيذ هذا المشروع بعد الرجوع إلى دراسات ميدانية للكثير من المشروعات المشابهة في إيطاليا وسويسرا، حيث يقوم المشروع بتقديم خدماته في شكل عدة برامج، البرنامج الأول يستضيف 150 شابا وفتاة فوق 18 عاما في شكل إقامة كاملة، والبرنامج الثاني يقدم خدماته لـ 150 شابا وفتاة من المترددين بشكل يومي خلال ساعات النهار على المشروع تتراوح أعمارهم ما بين 4 و18 عاما، حيث يتم خلال هذا الوقت العمل على تنمية قدراتهم (الحسية، الحركية، الذهنية، التعليمية، والحرفية)، والبرنامج الثالث خاص بأولياء أمور أبطال متلازمة "داون"، وهو برنامج يقوم بتنمية وعيهم وزيادة قدراتهم في التعامل مع أبنائهم.

وأكد محافظ الغربية، دعم المحافظة الكامل لهذا المشروع، موجهاً بتذليل كل العقبات لخروجه بأفضل صورة لخدمة ذوي القدرات الخاصة والاستفادة بقدراتهم في المجتمع وسوق العمل.

وعقب اللقاء تفقد المحافظ مع مديري شركات المرافق نهو كل الأعمال الخاصة بالبنية التحتية وخاصةً في الطريق المؤدي إلى المشروع تمهيداً لرصفه قبيل الافتتاح في مارس المقبل.

يُذْكَرْ أن المشروع يتواجد على مساحة إجمالية 6332 م2، ويضم مبنيين (الأول مساحته 1473م2، والثاني مساحته 1050م2)، بخلاف المساحات الخضراء والصوبات الزراعية والملاعب المفتوحة للمستفيدين من خدمات المشروع.