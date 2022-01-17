وزير الصحة الألماني يحذر من التقليل من شأن متحور أوميكرون

صرح وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بأنه لا يرى سببا للتخلي عن الحذر في جائحة كورونا.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيسة حكومة ولاية مكلنبورج-فوربومرن، مانويلا شفيزيج، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين:" أحذر من التقليل من شأن أوميكرون".

وأضاف لاوترباخ أن الجزء الأكبر من أَسِرَّة الرعاية المركزة المخصصة لمرضى كورونا تم شغلها بالفعل بمرضى مصابين بمتحور دلتا.

وقال أوميكرون إنه يتوقع كما حدث في موجات العدوى السابقة أن العديد من كبار السن سيتأثرون بموجة أوميكرون " ومن المتوقع عندئذ أن يؤدي ذلك فعليا إلى زيادة الأعباء على أَسِرَّة الرعاية المركزة وعلى القسم العام أيضا".

وتابع لاوترباخ أنه يجب توقع حدوث عبء كبير على المستشفيات والبنية التحتية الحرجة في حال أصبح متحور أوميكرون السبب في نصف حالات مرضى كورونا الذين يدخلون المستشفيات وربع حالات مرضى كورونا في أقسام الرعاية المركزة كما هو الحال مع متحور دلتا.

وتأتي هذه التصريحات للوزير الألماني في إشارة إلى نتائج دراسات لجامعة بيركيلي في الولايات المتحدة.