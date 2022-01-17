شمال سيناء تشهد استقرارا تدريجيا في الأحوال الجوية

شهدت محافظة شمال سيناء استقرارًا تدريجيا في الأحوال الجوية، بعد موجه أمطار متباينة الكثافة شملت مراكز العريش وبئر العبد والحسنة ونخل، والشيخ زويد ورفح.



وتسببت الأمطار في تكون مستنقعات مياه في الشوارع، وانقطاع جزئي للتيار الكهربائي في بعض أحياء العريش و الشيخ زويد وبئر العبد.



من جهتهم استبشر أهالي مراكز الشيخ زويد، ورفح، ووسط سيناء، خيرا بهطول الأمطار لاعتمادهم عليها في الزراعة و تخزين المياه في "الهرابات" الصهاريج تحت الأرض لاستخدامها في الشرب.



ووجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، جميع القطاعات الخدمية خاصة قطاعات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والموارد المائية لمتابعة آثار الأحوال الجوية، والتدخل السريع في حال تلقى بلاغات.