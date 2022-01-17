مقتل 22 شخصا في أفغانستان بعد وقوع زلزالين متتاليين

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لقي 22 شخصا على الأقل حتفهم بعدما ضرب زلزالان متتاليان إقليم "بادغيس" غرب أفغانستان اليوم الاثنين.

وقال باز محمد سارواري، مسؤول الإعلام في الإقليم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الزلزالين أسفرا أيضا عن إصابة أربعة أشخاص إثر انهيار أسقف منازل في منطقة قادس، مضيفا أن حصيلة الضحايا يمكن أن ترتفع نظرا لاستمرار عملية إحصاء الخسائر البشرية والمادية.

وسجل مركز المسح الجيولوجي الأمريكي زلزالين، كان مركزهما على بعد نحو 50 كيلومترا من العاصمة الإقليمية " قلعه نو".

ووقع الزلزال الأول الساعة 1034 بتوقيت جرينتش بقوة 9ر4 على مقياس ريختر. ووقع الزلزال الثاني بعد ساعتين وبلغت قوته 3ر5 درجات على مقياس ريختر.

وأضاف المسؤول المحلي إن التقديرات تشير إلى أن مئات المنازل في الإقليم تضررت جزئيا أو كليا بسبب الزلزالين.