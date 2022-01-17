الداخلية التونسية ترفع الإقامة الجبرية عن شخصين بعد تحويلهما إلى النيابة العامة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنها قررت رفع الإقامة الجبرية عن شخصين، بعد تحويل ملفيهما للنيابة العامة التي أصبحت الجهة المعنية باتخاذ ما تراه في شأنهما.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ قرارين الإقامة الجبرية في 13 يناير الحالي، بعد توفر معلومات حول شبهة تورطهما في تهديد الأمن العام، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأذن النيابة العامة، حيث قامت الوحدة الأمنية المختصة بالبحث في قضايا الإرهاب وإتمام عمليات الضبط .

ولم يقدم بيان الوزارة تفاصيل إضافية عن هوية الشخصين المشمولين بالقرار.