 الداخلية التونسية ترفع الإقامة الجبرية عن شخصين بعد تحويلهما إلى النيابة العامة - بوابة الشروق
الإثنين 17 يناير 2022 3:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

الداخلية التونسية ترفع الإقامة الجبرية عن شخصين بعد تحويلهما إلى النيابة العامة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 3:32 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 3:32 م

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنها قررت رفع الإقامة الجبرية عن شخصين، بعد تحويل ملفيهما للنيابة العامة التي أصبحت الجهة المعنية باتخاذ ما تراه في شأنهما.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ قرارين الإقامة الجبرية في 13 يناير الحالي، بعد توفر معلومات حول شبهة تورطهما في تهديد الأمن العام، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأذن النيابة العامة، حيث قامت الوحدة الأمنية المختصة بالبحث في قضايا الإرهاب وإتمام عمليات الضبط .

ولم يقدم بيان الوزارة تفاصيل إضافية عن هوية الشخصين المشمولين بالقرار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك