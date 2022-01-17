موسكو تدخل على خط المشاورات لحلحلة الأزمة في السودان

قال السفير الروسي في السودان فلاديمير جيلتوف، خلال لقاء مع عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم محمد برطم بالقصر الجمهوري، إن بلاده تدعم قيادة وشعب السودان، موضحا أن روسيا تعمل على مساعدة السودانيين لتجاوز الحالة الراهنة، بما يخدم المصلحة العليا للسودان.

وأوضح جيلتوف، أن دعم بلاده يأتي لإنجاح الفترة الانتقالية وعبور المرحلة الساسية الحرجة، وفقاً لما نقلت وكالة السودان للأنباء "سونا".

وأضاف أن موقف موسكو "ظل ثابتاً وداعماً لاستقرار السودان"، وأنها "تعمل حالياً على مساعدة السودانيين لتجاوز الحالة الراهنة، بما يخدم المصلحة العليا للسودان"، مبيناً "أن السودان فوق كل اعتبار".

وأضاف السفير الروسي أن لقاءه عضو مجلس السيادة، يأتي فى سياق التشاور السياسى المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أن الجانبين بحثا مسار العلاقات الثنائية، واتفقا على تعزيزها، وترقية التعاون المشترك في كل المجالات، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

ويأتي الدخول الروسي على خط المشاورات السياسية لحل الأزمة، بالتزامن مع انطلاق مباحثات بعثة الأمم المتحدة "يونيتامس" لدعم التوافق في البلاد.