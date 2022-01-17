 افتتاح فرع البنك الزراعي المصري في الطود بالأقصر بعد تطويره - بوابة الشروق
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افتتاح فرع البنك الزراعي المصري في الطود بالأقصر بعد تطويره

محمد راشد
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 2:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 2:04 ص

شهد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، افتتاح فرع البنك الزراعي المصري بالمدينة، بعد الانتهاء من الاحلال والتطوير ورفع كفاءته، بحضور الدكتور عمران أحمد حسين رئيس منطقة جنوب الصعيد، والدكتور عبد العزيز الخولي رئيس قطاع التطوير، والدكتور فتحي هلال رئيس قطاع الأقصر، وعدد من مزارعي المدينة.

وقال رزق إن الافتتاح يأتي في إطار خطة البنك لتطوير فروعه بالمحافظة، لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء، للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة في التنمية الريفية والزراعية الشاملة وتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، وتحديث البنية التكنولوجية، بهدف توسيع قاعدة العملاء.

وأكد رزق، للشروق، أن البنك الزراعي يعد داعما أساسيا للزراعة، بهدف تنمية القطاع الزراعي، ورفع كفاءته الإنتاجية؛ لتحقيق التنمية الريفية والزراعية بمفهومها الواسع وهو ما يستهدفه من تطوير فروعه.

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