الهيئة العامة للكتاب: أسعار الكتب بالمعرض تبدأ من 5 جنيهات

قال الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض الكتاب هذا العام سيشهد مركزين لتلقي لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك انخفاض ملحوظ في أسعار الكتب هذا العام.

وأضاف خلال مدالخة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الاثنين، أن مكتبة الأسرة تشارك في معرض الكتاب، ويصل الكتاب إلى نصف سعره مدعومًا من الدولة، متابعًا أن بعض أسعار الكتب تصل لـ 3 جنيهات و5 جنيهات.

واستكمل، أنه تم استرجاع كتب «الجيب»، والتي تهدف إلى زيادة الوعي لدى الشباب والمراهقين من عمر الـ 14 سنة، مشيرًا إلى أن الهيئة تبحث حول توعية النشأ من خلال الأعمال المقدمة.

وتابع، أن هناك تخفيضات للطلاب سواء كانت للمدارس أو طلاب الجامعات لتوصيل الرسالة الثقافية لجميع المواطنين، مضيفًا أن الهيئة تعمل على إعادة تدوير الكتب القديمة وخروجها بشكل أفضل وبأسعار مخفضة.

ومن المقرر أن ينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب، في الفترة من 26 يناير الجارى، ويستمر حتى يوم 7 فبراير المقبل.