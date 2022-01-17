تايوان تهدف إلى أن تصبح مركزا لتكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة

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أعلنت رئيسة تايوان، تساي إنج-ون، عزمها تحويل البلاد إلى مركز لتكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، وفقا لما جاء في بيان صادر عن المكتب الرئاسي.

وأشار البيان إلى أن الحكومة تهدف لزيادة الإنتاج المحلي لمعدات أشباه الموصلات، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وشكلت المعدات 70%، أي نحو 700 مليار دولار تايواني جديد، من استثمارات شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات العام الماضي، مع استخدام 600 مليار دولار تايواني جديد منها لشراء المعدات في الخارج.

وقال البيان إنه من الضروري تشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع المعدات ومعدات التغليف والاختبار المتقدمة محليا.