النمسا تسجل 15 ألفا و419 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

سجلت النمسا 15 ألفا و419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 5 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و443 ألفا و589 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفا و920 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 17 مليونا و82 ألفا و550 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.