قافلة طبية بقرية السكاسكة في مركز العريش

أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، أنه بناء على بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي ممثلة في جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسال القوافل الطبية لأهالي شمال سيناء، تم إرسال قافلة طبية صباح اليوم إلى قرية السكاسكة لتقديم الدعم الطبي بالكشف والعلاج للمرضى من الأهالي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام الصحي في زيارته اليوم، أن القافلة تضم تخصصات: أطفال، وباطنة، ونساء وولادة، ورمد، وعظام، وجلدية، وأنف وأذن وحنجرة، مشيرًا إلى أنه تم بدء القافلة اليوم بالكشف الطبي على المواطنين بمقر الوحدة الصحية بالسكاسكة.

وأوضح فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام، أن متطوعو الهلال الأحمر المصرى يقوموا بتنظيم المواطنين لتلقي الخدمة الطبية وعمل توعية صحية لهم بخصوص المبادرات الرئاسية وأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري، إلى جانب أهمية التطعيم ضد كورونا.