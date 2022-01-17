الصحة: إمكانية لتقليل أسعار مسحات PCR في المعامل المركزية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بمراجعة أسعار مسحات الـ«PCR» في المعامل المركزية، مشيرًا إلى إمكانية تقليلها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الامتحانات المنقدة بالجامعات المصرية تسير بصورة جيدة، نافيًا تقديم اعتذارات من الطلاب خارجة عن المعدلات الطبيعية.

وأكد على وجود التزام واضح بالإجراءات الاحترازية داخل الجامعات، فضلًا عن أن الأمور تسير بصورة جيدة ومتوازنة، قائلًا إن فترة العزل حال التأكد من الإصابة بفيروس كورونا 5 أيام من ظهور الأعراض وإجراء المسحة.

وشدد متحدث الصحة على أهمية الالتزام بارتداء الكمامات لمدة 5 أيام على الأقل بعد زوال الأعراض، مشيرًا إلى أن الموجات الأولى والثانية والثالثة لفيروس كورونا شهدت ارتباطًا طرديًا بين زيادة الأعداد ودخول المستشفيات.

ونفى وجود ارتباط في الموجة الرابعة بين زيادة الأعداد والحاجة لدخول المستشفيات، موضحًا أن التغيير في البروتوكول العلاجي وارد بشكل مستمر؛ لأنه مرتبط بإضافة أدوية تحصل على موافقة من هيئة الدواء المصرية أو العالمية والتي تحقق نجاحات أكثر.