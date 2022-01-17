علاء أبو القاسم مديرا رياضيا لاتحاد السلاح

وقع اليوم الاتحاد المصري للسلاح عقدًا مع علاء أبو القاسم لاعب نادي الشمس وصاحب فضية أولمبياد لندن 2012 كمدير رياضي الاتحاد المصري للسلاح حتي دورة 2024.

ويأتي ذلك في إطار خطة الاتحاد لتحقيق إنجازات جديدة في أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن علاء أبو القاسم أحد أبرز لاعبين السلاح في التاريخ على المستوي المصري، العربي والإفريقي حيث أنه حقق أول ميدالية أولمبية للسلاح المصري والعربي والأفريقي في أولمبياد لندن 2021.

وشهدت الفترة الماضية طفرة كبيرة في نتائج السلاح وتربع عدد من اللاعبين على قمة التصنيف الدولي حيث يعتلي محمد السيد التصنيف الدولي لسلاح سيف المبارزة شباب كما يأتي في المركز الثاني زميليه محمد ياسين كما أن اللاعب أدهم معتز يصنف المركز الأول في سلاح السيف شباب بالإضافة إلى فريق سلاح السيف شباب الذي يحافظ على تصدره للتصنيف الدولي للشهر ال 11 على التوالي.