أمين جامعة الدول العربية يدين استهداف مليشيا الحوثي مناطق ومنشآت إماراتية

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام الجامعة الدول العربية، بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في الدولة اليوم.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الاثنين، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً في مواجهة هذا العمل الإرهابي الذي يُهدد السلم والاستقرار الإقليمي.

وقال في بيان اصدره مساء اليوم، إن الهجمات الإرهابية التي قامت بها ميلشيا الحوثي تعكس طبيعتها الإرهابية، وتكشف عن أهدافها الحقيقية في إثارة الخراب في المنطقة تحقيقاً لأجندات من تعمل لحسابهم.

وأكد أبو الغيط ثقته في قدرة الإمارات العربية المتحدة على التعامل مع آثار هذا الحادث، وفي تعزيز أمنها وصيانة استقرارها بالصورة التي تراها مناسبة، مؤكدا وقوف الجامعة العربية مع الإمارات في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي لن تنال أبداً من مكانتها كحصن للأمان، وعنوان للاستقرار والازدهار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شرطة أبوظبي أنّ حريقًا اندلع أسفر عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، وحريق اندلع أيضًا في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي.

وأفادت الشرطة بسقوط ثلاث حالات وفاة أحدهم من الجنسية الباكستانية واثنان من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة.