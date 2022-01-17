منظمة العمل الدولية: كثيرون يغيرون أعمالهم بسبب جائحة كورونا

أعلنت منظمة العمل الدولية من مقرها في جنيف، اليوم الاثنين، أن الكثيرين من العاملين تركوا وظائفهم السابقة وغيروا أولوياتهم جراء جائحة فيروس كورونا.

وقال مدير عام المنظمة جاي رايدر "نحن نرى بالفعل ضررا محتملا استمراره لأسواق العمل إلى جانب زيادة الفقر وعدم المساواة".

وأضاف "أصبح الكثيرون من العاملين في حاحة إلى الانتقال إلى أنواع جديدة من العمل، مثلا، ردا على التراجع المطول في السفر والسياحة الدوليين".

وأشار رايدر بالأخص إلى قطاعات الطهي والتجزئة والرعاية.

وأدرك الكثير من الأشخاص بالفعل أن وظائفهم السابقة لم تعد تلبي توقعاتهم أو لم يعودوا يحصلون على الاعتراف الذي عهدوه يوما.

وقال رايدر إنه جراء هذه الأسباب وغيرها، لم يعد الكثيرون يبحثون بنشاط عن عمل وكانت النتيجة أن البطالة الفعلية أعلى مما تظهره البيانات الرسمية.

ويمكن أن يصل عدد العاطلين عن العمل 207 مليون العام الجاري على أساس الإحصاءات الرسمية، وفقا لتقرير الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن اتجاهات التوظيف لعام 2022.

وفي حين أن هذا يعكس تراجعا عن 214 مليون سجلت في 2021 و224 مليون في 2020، فهو أعلى بشكل كبير عن الـ189 مليون التي سجلت في 2019، وهو العام السابق على الجائحة.