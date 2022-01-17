تجميد عضوية نائب أردني بسبب مشاجرة برلمانية

قرر مجلس النواب الأردني، في جلسة سرية، الاثنين، تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين.



وقالت قناة العربية، في نبأ عاجل، إنّ القرار جاء بعدما تسبّب هذا النائب في شجار وقع تحت قبة البرلمان.



وبهذا القرار، يكون المجلس، قد وافق على قرار لجنته القانونية المتعلق بالأحداث التي حصلت في جلسته المنعقدة في 28 ديسمبر الماضي.



وكان النائبان آندريه حواري وشادي فريج، كانا قد قدما شكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب ضد النائب حسن الرياطي، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب.



وعلى إثر ذلك، شكّلت اللجنة القانونية النيابية، لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة، والتي بدورها رفعت توصيتها للقانونية.