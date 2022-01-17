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العراق يدين استهداف أنابيب نفطية في دولة الإمارات

د ب ا
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 8:28 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 8:28 م

أدان العراق مساء اليوم الأثنين استهداف أنابيب نفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وذكر بيان صحفي لوزارة الخارجيّة العراقية: "أن العراق يدين وبشدّة الهجوم على دولة الإمارات العربيّة المُتحدة واستهداف أنابيب نفطيّة في منطقة المصفح". 

وأضاف البيان: "أن العراق يؤكِّد موقفه بالوقوف ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة ونجدّدُ الدعوة إلى حلِّ الازمات بالطرق السلميّة ومن خلال المفاوضات وبين جميع الأطراف المعنيّة، لإحلالِ الأمن والاستقرار في المنطقة".

كانت وكالة أنباء الإمارات (وام) قد أفادت بمقتل ثلاثة أشخاص جراء حريق وقع اليوم وأسفر عن انفجار ثلاثة صهاريج محروقات.

ونقلت الوكالة عن شرطة أبوظبي أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية، إلى جانب إصابة ستة آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

كما أعلنت الشرطة السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، وأدى إلى انفجار الصهاريج الثلاثة.

 


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