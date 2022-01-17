رئيس الناشرين العرب: حالة تفاؤل بنجاح معرض القاهرة الدولي الكتاب

أبدى محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، إعجابه بحجم المجهود المبذول لإقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلا إنه يشعر بتفاؤل كبير حيال وقائع المعرض المرتقب انطلاقه فى الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب: "توصيل الكتاب للقارئ وتوسيع دائرة القراءة أمر يثير التفاؤل، والمشاركة فيه أمر يسعدنا كناشرين عرب، وشيء مشرف أن يكون هناك جائزة لأفضل ناشر ويتم رفع قيمتها من ٢٠ لـ٤٠ ألف جنيه.

وكانت قبلها، قد قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إنه بعد عامين من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا يعود معرض القاهرة الدولي للكتاب في موعده من جديد، ذاكرا أنه سيكون من دواعي الشرف أن يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسط مجموعة من الفعاليات المميزة التي ستتواصل طوال أيام المعرض.

وتابعت: "يعد المعرض أحد التجمعات العالمية للناشرين عبر العالم، سيشارك به عدد كبير يتخطى الألف ناشر مصري وعربي وأجنبي، عبر 51 دولة، وسيكون هناك زيادة في أيام المعرض لدعم صناعة النشر والكتاب، مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارة الصحة.