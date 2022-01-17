ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في البلاد سجل ارتفاعا جديدا اليوم.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة خلال سبعة أيام وصل صباح اليوم 528.2 مقابل 515.7 أمس الأحد، و375.7 قبل أسبوع، و413.7 قبل شهر.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 34 ألفا و145 حالة إصابة جديدة، مقابل 25 ألفا و255 إصابة جديدة يوم الاثنين الماضي.

وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 30 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 52 حالة يوم الاثنين الماضي.

وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 8 ملايين و122 حالة. ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها.

ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 7 ملايين شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 115 ألفا و649 حالة.