شولتس ولي كه تشيانج يبحثان في اتصال هاتفي تعميق الشراكة الألمانية الصينية

بحث المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج سبل توسيع نطاق العلاقات الألمانية الصينية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في بيان مقتضب اليوم الاثنين إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول "تعميق الشراكة والعلاقات الاقتصادية الثنائية".

وأضاف أن المحادثة الهاتفية تطرقت إلى قضايا أخرى هي الجائحة وحماية البيئة والمناخ والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين بالإضافة إلى قضايا دولية.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية، فإن رئيس الوزراء الصيني قال إن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع ألمانيا، وإن الدولتين تدعمان التعددية والتجارة الحرة.

وأضاف رئيس الوزراء الصيني أن بلاده تأمل في أن تواصل ألمانيا لعب "دور إيجابي" في دعم العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، كما أعرب لي كه تشيانج عن أمله في أن تتعامل ألمانيا مع الشركات الصينية "بقدر أكبر من الانفتاح" لكنه لم يذكر تفاصيل.