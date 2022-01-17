 النواب الليبي يطالب البعثة الأممية بالضغط على كل الأطراف لإجراء الانتخابات وقبول نتائجها - بوابة الشروق
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النواب الليبي يطالب البعثة الأممية بالضغط على كل الأطراف لإجراء الانتخابات وقبول نتائجها

عقيلة صالح
عقيلة صالح
أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 2:14 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 2:14 م

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الاثنين، أن على البعثة الأممية الضغط على كل الأطراف للتوجه لصناديق الاقتراع والقبول بنتائج الانتخابات، مضيفا أن حكومة الوحدة الوطنية تعتبر منتهية الولاية ويجب إعادة تشكيلها.

ونفي صالح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، القول بأن المادة 12 من قانون الانتخابات والتي تنص على أن يتوقف كل مرشح عن عمله قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات قد فصلت على رئيس مجلس النواب نفسه ولمصلحته الشخصية، موضحا أن هذا تضليل وافتراء وأن تزامن تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سينتج برلمانا جديدا سينتخب رئاسته في أول جلساته.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن تقدم 100 شخصية للانتخابات الرئاسية هي سابقة على المستوى المحلي والدولي ودليل على حيادية نص المادة 12 من قانون الانتخابات وضرورتها، موضحا أن المادة 12 تشجع وتعطي الفرصة للكفاءات الليبية التي تتولى مناصب عليا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون خسارة مناصبهم.

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