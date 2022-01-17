التلفزيون الأردني: مقتل شخص حاول اجتياز الحدود من سوريا بطريقة غير مشروعة

نقل التلفزيون الرسمي الأردني، اليوم الإثنين، عن القوات المسلحة قولها، إنّ شخصا قُتل خلال محاولته اجتياز الحدود الأردنية مع سوريا بطريقة غير مشروعة مع مجموعة أشخاص آخرين.

وأضاف أنّ المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود اليوم، ترتبط بحادث وقع أمس الأحد، حين أطلق مهربو مخدرات النار على موقع للجيش على الحدود أثناء محاولتهم التسلل من سوريا، ما أسفر عن مصرع ضابط وإصابة ثلاثة من أفراد الجيش.

وأعلن الجيش الأردني، أمس الأحد، وقوع اشتباك بين القوات المسلحة الأردنية ومجموعة من المهربين أدى إلى مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد آخرين.

وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأنه على إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية، أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري.

وأسفر الاشتباك عن مقتل نقيب وإصابة ثلاثة أفراد تم إخلائهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري وجارٍ متابعة حالتهم الصحية.

وأشار المصدر، إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.