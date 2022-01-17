ميقاتي ينفي وجود صفقة وراء وقف حزب الله وحركة أمل مقاطعتهما جلسات الحكومة اللبنانية

نفى نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، وجود صفقة وراء قرار حزب الله وحركة أمل وقف مقاطعة جلسات مجلس الوزراء اللبناني.

واعتبر ميقاتي، في تصريحات لصحيفة"الشرق الأوسط" اللندنية، الصادرة اليوم الاثنين، أن قرارهما "ينم عن إحساسهما بأوجاع اللبنانيين وتجاوباً مع الدعوات التي تطالب بالالتفات إلى مطالبهم واحتياجاتهم لإخراجهم من الوضع المأزوم اقتصاديا وماليا".

وشدد ميقات على ضرورة التكاتف لإنقاذ لبنان لأن "الجوع يدق أبواب الجميع"، بحسب تعبيره.

ونفى ميقاتي بشكل قاطع أن تكون مقايضة قد جرت لتعليق التحقيق القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا عدم وجود أي شكل من أشكال الترابط بين معاودة الجلسات وبين التحقيق القضائي.

وكشف أنه سينكبّ مع الوزراء بالتعاون مع وزير المالية يوسف الخليل بدءاً من اليوم لإعداد مشروع قانون الموازنة، على أن يكون جاهزا في نهاية هذا الأسبوع لتوزيعه على الوزراء استعدادا لمناقشته في جلسات متواصلة تبدأ في مطلع الأسبوع المقبل.