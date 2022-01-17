كوريا الجنوبية تؤكد أهمية التعاون مع الإمارات في حياد الكربون والطاقة النظيفة

أكد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" اليوم الاثنين ضرورة تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات حياد الكربون والطاقة النظيفة، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن مون، الذي يزور دبي في مستهل جولته التي تستمر أسبوعا في الشرق الأوسط وتشمل كذلك السعودية ومصر، أدلى بهذه التصريحات في حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقال مون: "ستتعاون كوريا الجنوبية مع الإمارات بشكل أكبر من أجل مستقبل مستدام".

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي في الحفل إلى التزام بلاده بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهدفها الطموح لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى 40% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2018.

يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت أول دولة في الشرق الأوسط توقع اتفاقية باريس للمناخ، وهي أيضًا أول دولة في المنطقة تتعهد بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بموجب اتفاقية باريس.