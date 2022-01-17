تمهيد وتوسعة عدد من الشوارع استعدادا لتنظيم مهرجان التمور في سيوة

أعلن محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، تكثيف حملات لنظافة والتجميل والرش الضبابي؛ للقضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، بالإضافة إلى أعمال تمهيد وتوسعة عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، في إطار الاستعدادات النهائية لتنظيم مهرجان التمور الدولي الخامس يوم 22 من الشهر الجاري.

وأشار يوسف إلى تنظيم حملات رش وتطهير في مناطق: رمل الإذاعة، رمل الحدادين، أبو صحرا، لتسهيل الحركة المرورية في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده الواحة خلال تلك الفترة، في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتواصل الاستعداد الجيد ومتابعة أعمال النظافة والتجميل، حفاظاً على المظهر الجمالي لواحة سيوة والظهور بالشكل المشرف واللائق أمام ضيوفها وزوارها من الوفود المصرية والعربية المشاركة خلال فعاليات المهرجان.

يذكر أن المهرجان الدولي الخامس للتمور بسيوة تنظمه وزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويستهدف زيادة صادرات مصر من التمور عبر فتح أسواق جديدة بمشاركة عدد من الشركات المصرية والعربية بالمهرجان، ضمن مخططات الدولة لتطوير هذا القطاع.