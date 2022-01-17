رئيس وزراء لبنان يدين الهجوم على الإمارات ويعرب عن تضامنه معها

أدان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الهجوم الذي استهدف مطار أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الإثنين، معربا عن تضامنه مع دولة الإمارات رئيساً وشعباً.

وأعرب ميقاتي "عن إدانته للهجوم الذي استهدف اليوم مطار أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة وأوقع عدداً من القتلى والجرحى وتسبّب باندلاع حرائق"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء اللبنانية.

وقال ميقاتي: "كل تضامننا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيساً وشعباً، ضد هذا التعدي السافر الذي يندرج في سياق تهديد الأمن والاستقرار في الإمارات وضمن مخطط يهدف إلى البلبلة وتوجيه رسائل دموية، لم تكن في يوم من الأيام الحل لأي نزاع".

كانت شرطة أبوظبي قد أعلنت عن اندلاع حريق صباح اليوم أسفر عن وقوع انفجار في 3 صهاريج لنقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك بالإضافة إلى وقوع حادث حريق آخر في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأضافت شرطة أبو ظبي أن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "مسيرة" وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق.