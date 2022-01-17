ميلان يسقط على أرضه أمام سبيزيا ويهدر فرصة تصدر الدوري الإيطالي

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أهدر ميلان فرصة تصدر ترتيب الدوري الإيطالي بصفة مؤقتة، وذلك عقب خسارته على ملعبه ووسط جماهيره أمام سبيزيا 1 /2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 22 من المسابقة.

وتجمد رصيد ميلان، الذي خاض 22 مباراة، عند 48 نقطة ليبقى في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر والذي خاض 21 مباراة فقط.

على الجانب الأخر، رفع سبيزيا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم ميلان عن طريق رافائيل لياو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك كيفن أجوديلو التعادل لسبيزيا في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل امانويل جياسي الهدف الثاني لسبيزيا، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، تغلب نابولي على مضيفه بولونيا 2 / صفر.

وتقدم نابولي عن طريق هيرفينج لوزانو في الدقيقة 20، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 47.

ورفع نابولي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.