هاني شاكر: تغيير أسماء «عنبة وموزة وطيخا» بعد انضمامهم للنقابة

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن بعض المطربين الشعبيين أدوا الاختبارات منذ 3 أيام في محافظة طنطا، متابعًا أن أصوات المطربين الذين تم الموافقة عليهم ذات أصوات مميزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، اليوم الاثنين، أن النقابة وافقت على انضمام عنبة وموزة وطيخا بشرط تغيير أسمائهم، وتقديم أسماء معترف بها وذات معنى.

وتابع أن بعد الموافقة على انضمام هؤلاء المطربين إلى النقابة يوقعوا على احترام الآداب والقواعد التي تنص عليها المهن الموسيقية، مشيرًا إلى أنه يجب على الإعلام دعم القرارات ذات الأهمية المجتمعية.

واستكمل شاكر، أن النقابة لا تسعى لمنع الفن، ولكنها تعمل على تنظيم العمل الفني حتى يليق بمصر، مضيفًا أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة تغيير اسم أي مطرب شعبي غير مفهوم وغير متداول يقبل في النقابة.