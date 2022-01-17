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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 327 مليون حالة

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 8:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 8:19 ص

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 327 مليوناً و792 ألفاً و338 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم/الإثنين/ - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و539 ألفاً و106 حالات.
وأضافت الجامعة، في بيانها، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 65 مليوناً و699 ألفاً و947 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 37 مليوناً و122 ألفاً و164 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل التي سجلت 23 مليوناً و15 ألفاً و128 حالة.

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