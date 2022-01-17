عُمان تعرب عن تضامنها مع الإمارات وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

أعربت وزارة الخارجية العُمانية عن تضامن سلطنة عُمان مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

ونقلًا عن وكالة الأنباء العمانية، مساء الاثنين، عبّرت الوزارة عن استنكارها وإدانتها للهجوم الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبوظبي والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، وأكدت على موقف سلطنة عُمان الثابت في رفض العنف واستهداف المدنيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شرطة أبوظبي أنّ حريقًا اندلع أسفر عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، وحريق اندلع أيضًا في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي.

وأفادت الشرطة بسقوط ثلاث حالات وفاة أحدهم من الجنسية الباكستانية واثنان من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة.