كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين يعود إلى فيينا

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غادر كبير المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات النووية علي باقري كني، صباح اليوم الاثنين، طهران، متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا لمواصلة المشاورات.

وكان المفاوض الإيراني عاد إلى طهران الجمعة الماضية، وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، أن باقري عقد في طهران اجتماعات تنسيقية مع جميع المسؤولين المعنيين بالمفاوضات.

وأشارت إرنا إلى الاتفاق على عودة رؤساء وفود إيران والدول الأوروبية الثلاث المشاركة في المفاوضات "لمناقشة مواقفهم السياسية وبعض المشاورات".

إلا أنها ذكرت أن مفاوضات على مستوى الخبراء ستستمر دون انقطاع، مشيرة إلى أن عودة كبار المفاوضين لا تعني نهاية الجولة الثامنة من المفاوضات.

وتجري مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبریطانیا وروسيا والصين)، إلى جانب مندوب الاتحاد الأوروبي. وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.

وتهدف المفاوضات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعد تعطله إثر انسحاب الولايات المتحدة منه.