مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في نهائي السوبر الإسباني

فاز صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، بجائزة رجل مباراة السوبر الإسباني.

وتوج الريال بلقب السوبر الإسباني على حساب أتليتك بلباو، مساء اليوم الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وسجل مودريتش هدفا في النهائي قاد به الفريق للفوز باللقب الثاني عشر في منافسة كأس السوبر الإسباني.

وكان مودريتش قد قال عقب التتويج:"نحن سعداء جدًا باللقب، بالطبع، يجب أن نحتفل قليلاً لأنه لا يزال هناك الكثير من التحديات المتبقية في الموسم الحالي، وعلينا مواصلة المنافسة للحصول على المزيد من الانتصارات".