 وزير الخارجية الأمريكي يجدد التزام بلاده بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي يجدد التزام بلاده بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها

أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 7:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 7:58 ص

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر، وعزم أمريكا على الرد بسرعة وبقوة فيما لو حدث غزو روسي جديد لأوكرانيا.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، لمناقشة نتائج الاجتماع غير الرسمي الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والذي عقد في بريست بفرنسا يومي 13 و14 يناير الجاري، في إطار الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلينكن ولودريان ناقشا كذلك الجهود المبذولة لدعم العملية الديمقراطية في ليبيا.


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