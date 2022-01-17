حاكم دبي :الشراكة استراتيجية مع كوريا الجنوبية وفرت الكثير من الفرص لتعزيز التعاون

قال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،إن بلاده تتمتع بشراكة استراتيجية مع كوريا الجنوبية وهي الشراكة التي وفرت الكثير من الفرص لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، منها التعاون الاقتصادي والتجاري والأمن الغذائي بالإضافة إلى التعاون في مجالات الصحة والثقافة والفضاء والطاقة والسياحة.

وأكد آل مكتوم - خلال لقائه اليوم الأحد رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن، والوفد المرافق له، في مقر إكسبو 2020 دبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وكوريا الجنوبية في ظل ما تشهده العلاقات القوية بين البلدين من تطور ونمو مستمر، ما يعكس حرص قيادة الدولتين على تنمية هذه العلاقات وتوثيق الترابط والتواصل الفعال، موضحا أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول عربيا لكوريا.

وأضاف حاكم دبي أن بلاده تعتز بمستوى التقدم والتعاون بين البلدين في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى المشتركة بين الجانبين ومن بينها مشروع محطة براكة للطاقة النووية و التي تعد أبرز صور التعاون الوثيق و الأكبر في تاريخه والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا و جنوب آسيا".

وأوضح أن العلاقات الإماراتية - الكورية حققت قفزات نوعية في عدد من القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تأسيس مرحلة أكثر ازدهارا للتعاون الثنائي بين البلدين وخلق مسارات لتبادل فرص التنمية وتسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية، ورسم وصياغة خطط واضحة لتطوير أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق التقدم المأمول لعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وأعرب آل مكتوم عن أمله في أن تكلل زيارة الرئيس الكوري للإمارات بنتائج طيبة تعزز علاقات الصداقة والتعاون والشراكة بين الامارات وجمهورية كوريا على مختلف الصعد.

من جهته أكد الرئيس الكوري عمق علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده و الإمارات، موجها الشكر لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على كرم الضيافة و حفاوة الاستقبال الذي أحيط به، ما يؤكد متانة روابط الصداقة التي تجمع بين قيادتي البلدين الصديقين، والحرص على تنمية العلاقات المستقبلية فيما بينهما.

وأشاد بالتنظيم عالي المستوى لهذه الدورة الاستثنائية من معرض "إكسبو 2020 دبي" الأكبر في تاريخه والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مؤكدا أن هذا التجمع في دبي يعد قاعدة قوية وأساسية للانطلاق نحو مستقبل مزدهر بالابتكار والتقدم في المجالات كافة، لما فيه خير البشرية جمعاء.

وشهد الجانبان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون، من بينها مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الإماراتية وإدارة برنامج استحواذ الدفاع بجمهورية كوريا بشأن التعاون المتوسط وطويل الأمد في مجالات الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الدفاع وقعها من الجانب الإماراتي اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية ومن الجانب الكوري يون هو قانغ، وزير حيازة الدفاع.