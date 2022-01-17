انطلاق أولى حلقات مسلسل «الجسر» لبيتر ميمي منتصف الليل

تنطلق أولى حلقات مسلسل "الجسر" بطولة عمرو سعد ونيللي كريم، منتصف الليل على منصة شاهد، حيث انتهى المخرج بيتر ميمي من مونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة من العمل استعداداً للعرض.

وينتمي مسلسل "الجسر" لنوعية الـ6 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق والخيال، بعد سنوات طويلة من الحروب قضت على معظم مظاهر الحياة، واضطرت الناس للعيش في تجمعات صغيرة يحكمها أشخاص لا يرحمون يفرضون قوانين صرامة وغريبة، مما يدفع "نوح" إلى اصطحاب ابنه "ناجي" في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى المكان الوحيد الذي يعتقد أنه آمن بالنسبة للطفل الصغير ومستقبله، رغم أنه لم يزره من قبل.

"الجسر" من بطولة عمرو سعد، نيللي كريم، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، مدير التصوير حسين عسر، ديكور أحمد فايز، مونتير أحمد حمدي، جرافيك ياسر النجار، ملابس حسن مصطفى، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.